Верность сильнее стихии: в Непале пес неделями ждет хозяев на руинах дома

Пес в Непале отказывается покидать место, где до паводка был его двор Фото: REUTERS.

Трагические наводнения в Непале, унесшие жизни более тысячи человек, оставили без крова не только людей, но и животных. На развалинах базара Тришули в районе Нувакот черно-белый пес упорно отказывается покидать место, где до стихии стоял его дом. Об этом пишет The Independent.

Четыре здания стерты с лица земли потоками воды и грязи. Несмотря на грохот тяжелой техники и попытки спасателей заманить его лакомствами, пес с ошейником неподвижно сидит на прежнем пороге. Он не виляет хвостом и не реагирует на людей, ревностно охраняя невидимые границы родного двора.

Местные волонтеры оставили попытки согнать собаку. Теперь они регулярно подвозят ей воду и сухие пайки. Эта трогательная история преданности стала символом стойкости тех, кого стихия лишила самого дорогого.

Напомним, в среду, 26 августа, лавина на границе Непала и Китая вызвала разрушительный паводок. Мощная волна воды, грязи и камней уничтожила поселения и затопила обширные территории. В результате трагедии погибло более тысячи человек, еще 4,5 тысячи считаются пропавшими без вести.