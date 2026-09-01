Под Тверью уже больше двух недель ищут пропавшего в лесу 14-летнего подростка

В Тверской области уже семнадцатый день продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который ушел в лес и не вернулся. Фото: rangizzz/Shutterstock/Fotodom

В Тверской области уже семнадцатый день продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который ушел в лес и не вернулся. За это время к работе подключились сотни людей, однако пока найти ребенка не удалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в тверском волонтерском поисково-спасательном отряде «Сова».

15 августа подросток направился в лесную зону вблизи деревни Зинаидово Ржевского муниципального округа. На следующий день от его близких поступила заявка на поиск. Следственное управление СК России по Тверской области уже возбудило уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего.

Волонтеры рассказали, что на данный момент пешие группы полностью обследовали всю ранее запланированную территорию. Принято решение не расширять зону поиска, а сосредоточить усилия на уже пройденных участках. Сейчас там работают кинологические расчеты с собаками, а также опытные старшие поисковых групп, которые руководят действиями добровольцев.

«КП-Тверь» пишет, что в рамках расследования был задержан отец пропавшего подростка, однако его роль в случившемся пока не уточняется. Поиски мальчика не прекращаются ни на минуту.