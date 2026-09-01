Финляндия отправит спецназ на подготовку к обороне Гренландии Фото: REUTERS.

Финляндия направит подразделение спецназа в Гренландию для участия в подготовке к обороне острова. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Финские военнослужащие присоединятся к учениям Arctic Endurance под руководством Дании. Их целью датские вооруженные силы называют отработку обороны Гренландии.

В маневрах примет участие спецназ Егерского полка Утти. Военные будут тренироваться действовать совместно с союзниками в условиях Арктики. Кроме того, трое представителей ВМС Финляндии отправятся на датские корабли, которые будут работать у Гренландии, Фарерских островов и в прилегающих районах.

О проведении Arctic Endurance Дания объявила еще в январе. К учениям, помимо Финляндии, должны присоединиться Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Исландия и Бельгия. Ранее Хельсинки уже направлял в Гренландию двух офицеров связи для ознакомления с местными условиями.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что планы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии были связаны с более широким стремлением Вашингтона усилить контроль над Арктикой. По его оценке, значение острова выходит далеко за рамки его территории. Власти Гренландии ранее выступали за обеспечение обороны острова под эгидой НАТО.