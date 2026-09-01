В Испании мусоровоз измельчил мужчину, спрятавшегося в мусорном баке от полиции Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Испании мужчина спрятался от полиции в мусорном баке и погиб после того, как его содержимое выгрузили в мусоровоз и измельчили прессом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла ранним утром 31 августа в портовом городе Картахена. По данным правоохранителей, мужчина якобы украл рюкзак у бездомного. Полицейские попытались его задержать, однако подозреваемый успел скрыться и забрался в уличный мусорный контейнер.

Примерно в час ночи к баку подъехал мусоровоз. Работники не заметили находившегося внутри человека, выгрузили содержимое контейнера в машину, после чего включился механизм прессования отходов.

Когда сотрудники увидели мужчину, работу оборудования остановили, но спасти его уже не удалось. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть. Тело погибшего пришлось извлекать из мусоровоза пожарным. Возраст и гражданство мужчины пока не называются.

Водителю мусоровоза после случившегося потребовалась медицинская помощь из-за приступа паники.

Ранее в Испании супруги погибли во время отдыха на арендованной вилле. Мужчину и женщину обнаружили без признаков жизни в джакузи. По данным полиции, причиной смерти стала остановка сердца после сильного шока, предположительно связанного с неисправностью оборудования.