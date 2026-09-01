Видео уничтожения бронетранспортёра Boxer FPV-дронами показало Минобороны РФ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы операторов дронов на Краснолиманском направлении. На видео запечатлено уничтожение бронетранспортера «Boxer», переданного Украине странами НАТО, а также другой вражеской техники.

Расчеты ударных FPV-беспилотников, входящие в состав войск беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», рассказали, что продолжают планомерно выводить из строя технику и живую силу противника на данном участке боевых действий. Отмечается, что украинские подразделения пытались наладить подвоз продовольствия, боеприпасов и горючего к своим передовым позициям.

На предоставленных объективных кадрах видно, как операторы добиваются прямых попаданий по целям. Помимо бронетранспортера «Boxer», ударам подверглись вражеские бронеавтомобили, пикапы с пехотой, а также наземные роботизированные комплексы. Противник задействовал эту технику для попытки ротации своих войск, однако замысел был сорван.

В военном ведомстве подчеркнули, что применение FPV-дронов помогает эффективно срывать контратаки и маневры неприятеля. Благодаря действиям операторов беспилотников нарушается логистика снабжения вражеских сил.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удары по логистическим центрам и энергетическим объектам, которые использовались украинской армией для обеспечения группировок войск.