Хромающий Тайсон стал причиной травли семьи из Екатеринбурга

Лабрадор хромал на видео, снятым соседкой семьи. Фото: скриншот/предоставлено читателем

В Екатеринбурге семья с двумя детьми столкнулась с травлей в соцсетях после видео с хромающим лабрадором. Ролик, снятый соседкой из окна, появился 31 августа в Telegram-каналах. Автор поста обвинила хозяина в избиении пса и написала, что собака не наступает на лапу.

Публикация набрала сотни просмотров и тысячи комментариев. Пользователи требовали наказать владельцев и угрожали им.

Однако хозяйка лабрадора Анастасия в беседе с «КП-Екатеринбург» отвергла обвинения. По ее словам, псу по кличке «Тайсон» два года. 20 августа собака неудачно спрыгнула со стула на балконе, повредив лапу. Рентген не выявил перелома, ветеринары диагностировали остеоартроз локтевого сустава. Сейчас Тайсон идет на поправку.

— Мне поступают реальные угрозы. Обещают проломить голову, забрать детей и собаку. Я в панике! — рассказала женщина.

Семья показала хейтерам справки из ветклиник, но поток угроз не прекратился. По словам Анастасии, их уже посетила полиция. Участковый посмотрел, как живет собака и ознакомился со справками ветеринара.

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что информация о возможном жестоком обращении с животным зарегистрирована. Проводится проверка.