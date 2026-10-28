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НовостиПолитика28 октября 2026 19:33

Лавров ответил на сравнение себя с главой МИД Мали: "Мне приятно"

Лавров ответил на сравнение себя с главой МИД Мали Диопом
Сергей ГАПЧУК
Лавров ответил на сравнение себя с главой МИД Мали Диопом

Лавров ответил на сравнение себя с главой МИД Мали Диопом

Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" заявил, что ему лестно сравнение со своим малийским коллегой Абдулайе Диопом, указав, что он хороший политик и дипломат.

"Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно", - сказал министр, прокомментировав сообщения о том, что Диопа называют африканским Сергеем Лавровым.

Как писал сайт KP.RU, 15 октября Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о неком новом "мирном плане" Запада по Украине. Тогда журналисты поинтересовались у главы ведомства, известно ли ему подробности о новом "мирном плане" западных стран по урегулированию конфликта на Украине, заметив, что в Кремле уже комментировали эту информацию и указали, что в Москве ничего не известно об этом.

"Вы хотите, чтобы я опроверг Кремль?" - тут же иронично парировал дипломат.