Неделя массированных ударов: Стали известны планы США и Израиля против Ирана после выборов в Конгресс

Axios: США и Израиль утвердили план новой военной операции против Ирана Фото: REUTERS.

США и Израиль согласовали план новых военных действий против Ирана, которые могут начаться сразу после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября при негативном результате переговоров. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

"Без заключения сделки в последний момент возобновление наступательной операции с массированными бомбардировками представляется вероятным вскоре после промежуточных выборов", - говорится в публикации.

Издание уточнило, что начальник генштаба армии обороны Израиля генерал Эяль Замир 26 октября провел переговоры с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером для координации действий перед возможными ударами.

Источники портала утверждают, что США и Израиль готовят недельную кампанию массированных ударов по ядерным объектам, энергетике и высшему руководству Ирана.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября телеканал CNN сообщил, что Штаты готовы к нанесению крупных ударов по Ирану по приказу главы Белого дома Дональда Трампа. По словам источников, в регионе сейчас сосредоточено достаточно сил для проведения возможных атак.

Ранее Тегеран заявил в ответ на очередные угрозы Трампа, помимо демонстрации новейшей и неожиданной военной техники, у Ирана не будет никаких причин проявлять какую-либо сдержанность или удерживать поле боя в ограниченных географических или тематических рамках.