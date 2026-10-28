Собянин: ПВО Минобороны сбила восемь дронов ВСУ, летевших на Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали восемь беспилотников противника, которые пытались атаковать объекты в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Восемь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны," - написал градоначальник.

Он отметил, что на месте падения обломков вражеских летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 октября российские военные сбили 531 украинский беспилотник над несколькими регионами страны. При этом 27 октября военное ведомство отметило, что российские средства ПВО ликвидировали за сутки 645 беспилотников противника.

Напомним, 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА, которые были направлены на столичный регион.