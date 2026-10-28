Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 октября 2026 20:03

Собянин: Средства ПВО сбили еще 12 дронов ВСУ, летевших на Москву

Ранее на подлете к Москве уничтожили восемь украинских беспилотников
Сергей ГАПЧУК
Собянин: Средства ПВО сбили еще 12 дронов ВСУ, летевших на Москву

Собянин: Средства ПВО сбили еще 12 дронов ВСУ, летевших на Москву

Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 12 беспилотников противника, напаравленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены 12 БПЛА, летевших на Москву", - написал он.

По словам градоначальника, на месте падения обломков украинских дронов сейчас уже работают специалисты экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU. немногим ранее вечером в среду, 28 октября. российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников на подлете к столице.

При этом в ночь на 22 октября боевики киевского режима предприняли попытку массированной атаки на Московский регион. Российские системы ПВО обезвредили 630 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Напомним, 17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили 75 украинских дронов, направленных на Москву.