Собянин: Средства ПВО сбили еще 12 дронов ВСУ, летевших на Москву Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 12 беспилотников противника, напаравленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены 12 БПЛА, летевших на Москву", - написал он.

По словам градоначальника, на месте падения обломков украинских дронов сейчас уже работают специалисты экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU. немногим ранее вечером в среду, 28 октября. российские военные уничтожили восемь украинских беспилотников на подлете к столице.

При этом в ночь на 22 октября боевики киевского режима предприняли попытку массированной атаки на Московский регион. Российские системы ПВО обезвредили 630 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Напомним, 17 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили 75 украинских дронов, направленных на Москву.