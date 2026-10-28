Консультант Патешман: честные скидки в «черную пятницу» - 20%, остальное - обман Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

27 ноября стартует крупнейшая распродажа года – Черная пятница. Как не переплатить за мнимые скидки, рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

Прежде всего, нужно сравнивать цены до распродажи и во время нее, ведь стоимость может быть завышена, а потом продаваться со скидкой.

- Например, если телефон в обычные дни стоит определенную сумму и на него дают честную скидку 10-20%, то это действительно распродажа, - говорит Life.ru эксперт.

Эксперт посоветовал закупать на распродаже товары для быта: порошки, гели и прочее, их стоимость легко отследить.

Перед тем, как отправляться за покупками, стоит посетить сайты торговых точек, возможно там можно найти купоны на дополнительные скидки.

- Что я бы не рекомендовал покупать, так это всевозможные товары категории «ноунейм». Например, платье, которое якобы стоило 30 000 рублей, а сейчас продаётся со скидкой 95% за 2 000, - говорит эксперт, добавляя, что товар может на деле стоить 500 рублей.

Помните, что на базовые вещи вроде молока никто не дает скидку 90%.

Несмотря на то, что до главного дня распродаж еще почти месяц, первые скидки уже стартуют на маркетплейсах. В этом сезоне у продавцов впервые появилось законное право отказаться от скидки за свой счет: с 1 октября площадка обязана спрашивать согласие и не может наказать за отказ, пишет Lenta.ru.