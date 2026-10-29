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НовостиВ мире29 октября 2026 6:59

Франция и Германия увеличили импорт рыбы из России на фоне общего падения поставок в ЕС

АСРФ: Франция и Германия нарастили импорт российской рыбы
Анастасия СУТОРМИНА
АСРФ: Франция и Германия нарастили импорт российской рыбы. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOR PRESS

АСРФ: Франция и Германия нарастили импорт российской рыбы. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOR PRESS

Несмотря на то, что в целом Европейский союз стал закупать меньше российской рыбы, Франция и Германия в январе — августе 2026 года нарастили импорт рыбной продукции из РФ. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Крупнейшим покупателем российской рыбы в ЕС остается Германия, отметили в ассоциации. За восемь месяцев этого года экспорт в страну вырос на 11% в физическом выражении и на 42% в стоимостном, до 78,1 тыс. тонн на 268,6 млн евро.

Франция же увеличила закупки на 41% в стоимостном выражении и на 21% в натуральном, до 24,5 тыс. тонн на 105,5 млн евро.

Накануне сообщалось, что цены на газ в европейских странах выросли из-за отказа властей от поставок из России. Кроме того, сообщается, что цены на энергоносители в мире в 2026 году вырастут на треть из-за конфликта США и Ирана. В частности, средняя цена нефти марки Brent в ближайшее время составит 91 доллар за баррель.