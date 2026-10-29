ЕК убеждает страны ЕС взять невостребованные 21 млрд евро из оборонного фонда Фото: REUTERS.

Еврокомиссия пытается убедить страны Евросоюза взять в кредит невостребованные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации (SAFE). Об этом сообщает портал Rapporteur со ссылкой на свои источники.

Причиной образования нераспределенного остатка стало существенное сокращение заявок на получение кредитных средств со стороны Венгрии и Италии. До конца декабря ЕК планирует объявить новый этап приема заявок, однако потенциальные участники проявляют осторожность из-за финансовых затруднений, предстоящих выборов и нежелания наращивать долговую нагрузку.

Кроме того, условия нового этапа остаются неясными. Пока известно лишь, что средства должны направляться на совместные закупки, а не на национальные нужды отдельных государств.

В качестве возможных претендентов на кредиты называются Румыния, Польша, Греция и Ирландия, однако их правительства пока не приняли окончательных решений. В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила возможность передачи порядка 10 млрд евро из оставшихся средств Украине.

Тем временем цены на газ в Европе выросли из-за отказа от российских поставок. Кроме того, ожидается, что мировые цены на энергоносители вырастут на треть из-за конфликта США и Ирана.