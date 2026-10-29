Косачев заявил о подготовке материалов для трибунала по Зеленскому Фото: REUTERS.

Россия ведет системную работу по сбору и инвентаризации доказательств преступлений, совершенных киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским. Собранные материалы планируется представить в международном судебном органе. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По словам вице-спикера, зафиксированный объем информации уже является «совершенно огромным». Анализ происходящего проводится в рамках общественного трибунала, однако в дальнейшем накопленная база станет основой для юридически обязывающего процесса.

Косачев подчеркнул, что конкретные решения о формате суда пока не приняты, но создание такой структуры неизбежно. Главным условием Россия считает высокую авторитетность и широкое международное признание будущего трибунала.

«Конечно же, существуют идеи, наработки по тому, чтобы в конечном итоге весь объем информации, который накоплен, а он совершенно огромный, выводить в рамки какого-то более юридически обязывающего судебного органа международного уровня», — уточнил парламентарий.

Ранее посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в беседе с KP.RU рассказал, как работает механизм замалчивания преступлений киевского режима, сколько украинских военных преступников уже осуждено, а также возможно ли создание международного трибунала для суда над Зеленским.