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НовостиПолитика29 октября 2026 7:28

Украину предали сразу два президента США: Мария Захарова рассказала, как Киеву продали абсурдную идею

Захарова: Обама и Байден предали украинцев, продав им идею западной демократии
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Украину предали сразу два президента США: Мария Захарова рассказала, как Киеву продали абсурдную идею. Фото: МИД РФ.

Украину предали сразу два президента США: Мария Захарова рассказала, как Киеву продали абсурдную идею. Фото: МИД РФ.

Бывший президент США Барак Обама и его вице-президент Джо Байден предали украинцев, пообещав им блага западной демократии в обмен на отказ от национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на слова Обамы о том, что Соединенные Штаты предают украинцев. По мнению Захаровой, американский политик фактически признал ошибки собственной администрации.

«Его администрация, его подчинённые и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой "западной демократии"», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также напомнила о вмешательстве американских властей в события на Майдане. По ее словам, сотрудники Госдепартамента США участвовали в организации антиконституционных переворотов на Украине. Кроме того, Байден по поручению Обамы приезжал в Киев и руководил заседанием украинского правительства. Захарова также обвинила бывшего американского лидера в давлении на Евросоюз ради введения антироссийских санкций в 2014 году.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти полностью утратили экономический суверенитет и оказались в зависимости от западных стран. По ее мнению, Киев превратился в марионеточный режим, существующий за счет зарубежного финансирования. При этом интересы простых украинцев отошли на второй план, а население вынуждено расплачиваться за решения политического руководства.