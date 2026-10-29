Украину предали сразу два президента США: Мария Захарова рассказала, как Киеву продали абсурдную идею. Фото: МИД РФ.

Бывший президент США Барак Обама и его вице-президент Джо Байден предали украинцев, пообещав им блага западной демократии в обмен на отказ от национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на слова Обамы о том, что Соединенные Штаты предают украинцев. По мнению Захаровой, американский политик фактически признал ошибки собственной администрации.

«Его администрация, его подчинённые и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой "западной демократии"», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также напомнила о вмешательстве американских властей в события на Майдане. По ее словам, сотрудники Госдепартамента США участвовали в организации антиконституционных переворотов на Украине. Кроме того, Байден по поручению Обамы приезжал в Киев и руководил заседанием украинского правительства. Захарова также обвинила бывшего американского лидера в давлении на Евросоюз ради введения антироссийских санкций в 2014 году.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти полностью утратили экономический суверенитет и оказались в зависимости от западных стран. По ее мнению, Киев превратился в марионеточный режим, существующий за счет зарубежного финансирования. При этом интересы простых украинцев отошли на второй план, а население вынуждено расплачиваться за решения политического руководства.