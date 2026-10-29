Горы мусора и отчаянные крики из дома: арестован ученый, державший в плену семью со времен коронавируса

В Аргентине арестовали биохимика, державшего семью в плену со времен COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН.

В аргентинском городе Эскель правоохранительные органы арестовали 72-летнего биохимика Мигеля Эдгардо Баттисту. Ученого обвиняют в незаконном лишении свободы и оставлении в опасности жены и троих детей, которых он удерживал в заточении с 2020 года. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным следствия, семья переехала в Патагонию в период пандемии COVID-19. Как утверждал защитник обвиняемого Даниэль Сандовал, из-за угроз и попыток вымогательства, связанных с научными разработками Баттисты, семья ушла в «добровольное затворничество». На протяжении четырех лет домочадцы выходили на улицу только по ночам, а окна здания постоянно держали закрытыми.

Тревогу подняли соседи, обратившие внимание на отсутствие детей в школе, горы мусора во дворе и отчаянные крики из дома. После повторной жалобы прокуратура получила ордер на обыск, в ходе которого полиция обнаружила 41-летнюю супругу ученого и троих детей в возрасте 13, 17 и 19 лет в крайне тяжелом состоянии.

По решению суда Баттиста помещен под стражу на 10 дней, его жена направлена в психиатрическое отделение, а несовершеннолетние дети временно переданы приемной семье.

Ранее в Бразилии задержали мужчину, который более 20 лет держал в сексуальном рабстве жену и нескольких дочерей.