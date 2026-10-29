Politico: ЕС нужно найти 35 млрд евро для оплаты процентов по кредитам Украины. ФОТО: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюзу необходимо найти минимум 35 млрд евро для выплаты процентов по кредитам Украине в 2028-2034 годах. Однако власти Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии вносить свои доли в эту сумму не хотят. Где искать деньги, европейские лидеры будут решать при обсуждении бюджета на саммите ЕС 26-27 ноября. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что сумма в 35 млрд евро может оказаться неточной. Она может вырасти до 41,9 миллиарда евро, если процентная ставка вырастет.

Да и само обсуждение выплаты будет на саммите непростым, поскольку покрывать процентные обязательства по будущим займам для Киева не собираются сразу несколько стран - Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года Киев должен будет выплатить Международному валютному фонду около 1,5 млрд долларов в счет погашения текущих обязательств. По данным Нацбанка Незалежной, с начала 2026 года Украина уже выплатила МВФ около 1 млрд долларов. Ежемесячные платежи превышают 200 млн долларов.