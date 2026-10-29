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НовостиПроисшествия29 октября 2026 7:47

СК: подросток по указанию аферистов поджег АЗС в Петербурге и Ленобласти

Поджегший АЗС в Петербурге и Ленобласти подросток находится под домашним арестом
Арина СЕРОВА
Поджегший АЗС в Петербурге и Ленобласти подросток находится под домашним арестом

Поджегший АЗС в Петербурге и Ленобласти подросток находится под домашним арестом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Несовершеннолетний поджег автозаправочные станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по указу аферистов из сервиса знакомств «Дайвинчик». В результате подростка поместили под домашний арест. Об этом сообщает СК России в своем канале в «Максе».

Как установило следствие, юноша познакомился с девушкой через чат-бот «Дайвинчик». Впоследствии с ним на связь вышли преступники, которые под угрозами в адрес подростка и его семьи вынудили его пойти на противоправные действия.

«Юноша приобрел горючие жидкости и поджег АЗС на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, а также Тосненского района Ленинградской области», - следует из публикации.

Все свои действия подросток фиксировал на видео. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ранее в ФСБ РФ рассказали о задержании 56 россиян, которых завербовали через сервисы «Дайвинчик». В сервисе знакомств орудуют мошенники, там они зачастую переманивают на свою сторону молодежь от 12 до 24 лет.