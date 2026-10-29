В Смоленской области продолжается капитальный ремонт мостовых сооружений

Фото: Минтранс Смоленской области.

На сегодняшний день завершился капитальный ремонт железобетонного моста через реку Сож в Хиславичском муниципальном округе.

Протяжённость моста составляет 173 метра. Строители полностью обновили опоры, отремонтировали пролётное строение и мостовое полотно, организовали водоотведение, укрепили конусы и обустроили подходы.а также смонтировали стальные заграждения с барьерами безопасности.

Также заканчивается капитальный ремонт в Сычёвке на мосту через реку Вазуза. На этом сооружении началась завершающая укладка асфальта. В ближайшее время переправа откроется для автомобилей и пешеходов.

Продолжаются масштабные обновления на мостах в Демидове через реку Гобза и в Гагарине через реку Гжать.

"От состояния мостовых сооружений зависит бесперебойное сообщение между муниципалитетами и безопасность всех участников движения.

В 2027 году приступим к ремонтам ещё двух важных объектов – мостов через реку Днепр: Петропавловского в Смоленске и по улице Чистякова в Дорогобуже", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.