Умер при странных обстоятельствах, а имущество завещал компьютерщику: в Подмосковье расследуют загадочную гибель художника

Семья художника Мадаминова из Подмосковья ищет разгадку его странной смерти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В подмосковном Щелково полиция проводит проверку после гибели пенсионера Эдуарда Мадаминова, члена Союзов архитекторов и художников России, который завещал недвижимость и сбережения компьютерному мастеру. Дочь погибшего Карина Туркина сомневается в официальной версии самоубийства и допускает, что к произошедшему могли быть причастны другие люди. Об этом пишет газета «Известия».

По словам дочери, тело Мадаминова обнаружили под мостом примерно в 10 км от дома. Женщину также насторожили следы крови на перилах и предсмертная записка с просьбой о кремации, поскольку отец исповедовал ислам.

При оформлении наследства Туркина узнала, что все имущество пенсионер завещал Алексею Филичкину, мастеру по ремонту компьютеров, которого семья не знала. Мужчина утверждает, что много лет помогал художнику, а завещание было составлено в благодарность.

Однако, по словам соседей, пенсионер сохранял самостоятельность и не нуждался в постоянном уходе, а компьютерщика видели в доме лишь несколько раз. Дочь обратилась в полицию, заявив о возможном влиянии посторонних на решение отца.

В МВД сообщили, что завещание было лично составлено и нотариально удостоверено в январе 2021 года. Данных о признании мужчины недееспособным нет, сейчас проводится проверка.

Ранее KP.RU писал, что в Ростове родственники 85-летнего пенсионера попытались оспорить завещание, по которому его дача досталась сиделке, с которой он познакомился на сайте знакомств. Внук мужчины подозревал, что женщина могла воспользоваться доверием пожилого человека ради наследства.