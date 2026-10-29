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НовостиЗвезды29 октября 2026 8:02

В окружении Федосеевой-Шукшиной рассказали о состоянии актрисы

Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила о стабильно тяжелом состоянии актрисы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила о стабильно тяжелом состоянии актрисы

Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила о стабильно тяжелом состоянии актрисы

Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По словам правозащитницы, после резкого ухудшения самочувствия на прошлой неделе врачам удалось стабилизировать показатели актрисы. Вербицкая-Линник также назвала оскорбительными появившиеся сообщения о возможных попытках присвоить артистке паллиативный статус. Она напомнила, что Федосеева-Шукшина не в первый раз сталкивается со сложностями со здоровьем и ранее всегда находила ресурсы организма для восстановления.

«Состояние Лидии Николаевны стабильно тяжелое, хотя после того, как оно на прошлой неделе резко ухудшилось, врачи ее стабилизировали. Мы надеемся, что организм ее восстановится», — заявила адвокат.

Напомним, 88-летняя актриса была экстренно госпитализирована 14 октября из-за проблем с сердцем, сильной одышки и отеков, вызванных хроническими заболеваниями.