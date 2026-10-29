Посольство РФ в Германии: активность НАТО у российских границ зашкаливает

Посольство РФ в ФРГ заявило о росте разведывательной активности НАТО Фото: REUTERS.

Разведывательная деятельность стран НАТО с задействованием морских судов и авиации в последние годы достигла предельных масштабов. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Берлине.

В дипломатическом представительстве отметили, что интенсивность работы военной техники Североатлантическом альянсе в непосредственной близости от рубежей России продолжает расти.

«В последние годы зашкаливает разведывательная деятельность у наших рубежей с использованием натовских кораблей и летательных аппаратов», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве обратили внимание на многократное увеличение числа масштабных военных учений НАТО вблизи российских границ, указав на их провокационную и антироссийскую направленность.

Ранее сообщалось, что НАТО недавно устроила военные учения в Арктике. В МИД России заявили, что такие действия создает угрозу региону. Действия НАТО в Арктике вызывают серьезную озабоченность России. По словам посла РФ в Норвегии Николай Корчунова, это есть простое объяснение в том, что Североатлантический альянс не является оборонительным союзом.