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НовостиПолитика29 октября 2026 8:12

Посольство РФ в Германии: активность НАТО у российских границ зашкаливает

Посольство РФ в Германии заявило о росте разведывательной активности НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство РФ в ФРГ заявило о росте разведывательной активности НАТО

Посольство РФ в ФРГ заявило о росте разведывательной активности НАТО

Фото: REUTERS.

Разведывательная деятельность стран НАТО с задействованием морских судов и авиации в последние годы достигла предельных масштабов. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Берлине.

В дипломатическом представительстве отметили, что интенсивность работы военной техники Североатлантическом альянсе в непосредственной близости от рубежей России продолжает расти.

«В последние годы зашкаливает разведывательная деятельность у наших рубежей с использованием натовских кораблей и летательных аппаратов», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве обратили внимание на многократное увеличение числа масштабных военных учений НАТО вблизи российских границ, указав на их провокационную и антироссийскую направленность.

Ранее сообщалось, что НАТО недавно устроила военные учения в Арктике. В МИД России заявили, что такие действия создает угрозу региону. Действия НАТО в Арктике вызывают серьезную озабоченность России. По словам посла РФ в Норвегии Николай Корчунова, это есть простое объяснение в том, что Североатлантический альянс не является оборонительным союзом.