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НовостиОбщество29 октября 2026 8:24

Прокуратура изъяла активы чиновницы из Челябинской области на 25 млн рублей

Директор Центра занятости Уйского района вела образ жизни, не соответствующий ее официальным доходам
Анна АДАМАЙТЕС
Прокуратура изъяла активы чиновницы из Челябинской области на 25 млн рублей

Прокуратура изъяла активы чиновницы из Челябинской области на 25 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Директор Центра занятости Уйского района Челябинской области лишилась недвижимости стоимостью более 25 млн рублей. Прокуратура установила, что ее расходы значительно превышали официальные доходы, а приобретение имущества оформлялось на близких родственников.

По данным регионального надзорного ведомства, в 2023–2025 годах расходы чиновницы превысили 30 млн рублей. При этом она не смогла подтвердить законное происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости в Челябинске и Екатеринбурге.

Чтобы скрыть реальных владельцев активов, объекты оформляли на мать, отчима и брата руководителя учреждения. Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства и обратилась в суд с требованием обратить спорное имущество в доход государства. Суд удовлетворил иск.

Ранее KP.RU писал, что в Калининградской области прокуратура потребовала изъять имущество бывшего чиновника. Экс-замначальника департамента строительного надзора Министерства регионального контроля на неподтвержденные доходы купил 10 объектов недвижимого на 24 млн рублей.