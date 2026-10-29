Прокуратура изъяла активы чиновницы из Челябинской области на 25 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Директор Центра занятости Уйского района Челябинской области лишилась недвижимости стоимостью более 25 млн рублей. Прокуратура установила, что ее расходы значительно превышали официальные доходы, а приобретение имущества оформлялось на близких родственников.

По данным регионального надзорного ведомства, в 2023–2025 годах расходы чиновницы превысили 30 млн рублей. При этом она не смогла подтвердить законное происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости в Челябинске и Екатеринбурге.

Чтобы скрыть реальных владельцев активов, объекты оформляли на мать, отчима и брата руководителя учреждения. Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства и обратилась в суд с требованием обратить спорное имущество в доход государства. Суд удовлетворил иск.

Ранее KP.RU писал, что в Калининградской области прокуратура потребовала изъять имущество бывшего чиновника. Экс-замначальника департамента строительного надзора Министерства регионального контроля на неподтвержденные доходы купил 10 объектов недвижимого на 24 млн рублей.