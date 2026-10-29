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НовостиПолитика29 октября 2026 8:27

В Кремле рассказали о возможных контактах с Европой: позиция у Москвы однозначная

Ушаков: Россия не отказывается от контактов с европейцами
Марк СОКОЛОВ
В Кремле рассказали о возможных контактах с Европой: позиция у Москвы однозначная

В Кремле рассказали о возможных контактах с Европой: позиция у Москвы однозначная

Фото: REUTERS.

Россия не отказывается от контактов с европейскими странами и сохраняет готовность к диалогу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. При этом Ушаков ранее уточнял, что предстоящие консультации планируется провести в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины. Приглашать европейских политиков за стол переговоров пока не собираются.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские страны наконец осознали необходимость прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, без общения с Москвой завершить украинский конфликт не удастся. Словацкий премьер также напомнил, что выступал за переговоры с Россией с самого начала конфликта. Так он прокомментировал телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.