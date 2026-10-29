Ушаков: Путин ответит на звонок Стёре или Стубба, если они позвонят снова

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин всегда ответит на звонок президента Финляндии Александра Стубба или премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, если они захотят связаться с ним повторно. Об этом 29 октября, в четверг, заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Там была договоренность, что, если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», — сказал Ушаков в интервью телевизионному каналу «Звезда». Дипломат подчеркнул, что при наличии времени и возможности российский лидер всегда готов принять звонок, чтобы подробно проработать заданные вопросы.

Говоря о дальнейших планах, представитель Кремля отметил, что новых разговоров с европейскими лидерами пока не планируется.

Ранее KP.RU писал, что телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре состоялся по инициативе Хельсинки и Осло. Беседа продолжалась около полутора часов и стала первым за долгое время прямым контактом российского лидера с финским президентом.