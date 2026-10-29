Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 октября 2026 8:32

Известная ясновидящая Голби погибла при падении с лестницы в Британии

Сын ясновидящей Голби обнаружил мать без сознания у подножия лестницы
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
В Великобритании в результате несчастного случая скончалась 44-летняя ясновидящая, писатель и коуч по саморазвитию Кейт Голби.

В Великобритании в результате несчастного случая скончалась 44-летняя ясновидящая, писатель и коуч по саморазвитию Кейт Голби.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Великобритании в результате несчастного случая скончалась 44-летняя ясновидящая, писатель и коуч по саморазвитию Кейт Голби. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщается, трагедия произошла в поместье женщины в графстве Норфолк. Сын Голби обнаружил мать без сознания у подножия лестницы. Женщину экстренно доставили в больницу Кембриджа, однако спустя два дня она скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Уточняется, что гибель наступила в результате падения с лестницы, следов причастности третьих лиц или сопутствующих заболеваний не обнаружено.

Кейт Голби (также известная как Кейт Оман) занималась экстрасенсорикой с 2010 года, вела онлайн-курсы и возглавляла проект ProspHER. Ее книга «В погоне за радугой» в 2017 году получила премию Soul and Spirit Awards как «Лучшая духовная книга». У погибшей осталось трое детей, ее дочь объявила сбор средств на похороны на платформе GoFundMe.

Накануне стало известно о смерти известного актера, каскадера и постановщика трюков Ричарда Нортона, известного по фильму «Безумный Макс: Дорога ярости». Он умер в возрасте 75 лет после остановки сердца, вызванной применением несертифицированных пептидов.