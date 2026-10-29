Известная ясновидящая Голби погибла при падении с лестницы в Британии

В Великобритании в результате несчастного случая скончалась 44-летняя ясновидящая, писатель и коуч по саморазвитию Кейт Голби. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Великобритании в результате несчастного случая скончалась 44-летняя ясновидящая, писатель и коуч по саморазвитию Кейт Голби. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщается, трагедия произошла в поместье женщины в графстве Норфолк. Сын Голби обнаружил мать без сознания у подножия лестницы. Женщину экстренно доставили в больницу Кембриджа, однако спустя два дня она скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Уточняется, что гибель наступила в результате падения с лестницы, следов причастности третьих лиц или сопутствующих заболеваний не обнаружено.

Кейт Голби (также известная как Кейт Оман) занималась экстрасенсорикой с 2010 года, вела онлайн-курсы и возглавляла проект ProspHER. Ее книга «В погоне за радугой» в 2017 году получила премию Soul and Spirit Awards как «Лучшая духовная книга». У погибшей осталось трое детей, ее дочь объявила сбор средств на похороны на платформе GoFundMe.

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