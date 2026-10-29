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НовостиПолитика29 октября 2026 8:40

В Кремле усомнились, что Зайберт может вести диалог с РФ: Его позиция слишком воинственная

Песков усомнился в кандидатуре Зайберта на роль переговорщика с Россией
Марк СОКОЛОВ
В Кремле усомнились, что Зайберт может вести диалог с РФ: Его позиция слишком воинственная

В Кремле усомнились, что Зайберт может вести диалог с РФ: Его позиция слишком воинственная

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в кандидатуре Бьорна Зайберта на роль европейского переговорщика с Москвой по Украине.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о намерении Евросоюза направить Зайберта на предстоящие переговоры. По его мнению, России и США вряд ли нужны участники, позиция которых направлена на разжигание конфликта, а не на его мирное урегулирование.

Зайберт занимает должность главы аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее СМИ называли его возможным руководителем европейской делегации на переговорах по Украине. При этом окончательное решение о его назначении пока не принято.

Ранее Песков заявил, что участие представителя Евросоюза в переговорах по Украине будет зависеть от позиции Брюсселя. По словам представителя Кремля, европейские страны должны продемонстрировать готовность к конструктивному диалогу. При этом в ЕС продолжают обсуждать возможные кандидатуры переговорщика с Россией. Брюссель опасается оказаться за пределами процесса урегулирования на фоне активизации контактов Москвы и Вашингтона.