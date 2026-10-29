Поддубный: переговорная позиция РФ стала сильнее из-за слабой украинской ПВО Фото: Иван Макеев.

Переговорная позиция России стала сильнее благодаря ослаблению противовоздушной обороны Украины и дефициту западных ракет-перехватчиков. Такое мнение высказал военный корреспондент, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».

По словам военкора, Киев столкнулся с серьезными проблемами из-за зависимости от американских зенитных комплексов.

«Противовоздушная оборона противника дырявая. Это прямое следствие того, что сделана была ставка на американские системы Patriot», — подчеркнул Поддубный.

Журналист отметил, что для перехвата одной баллистической цели необходимо использовать как минимум две ракеты, а иногда и больше. При этом западные страны испытывают серьезный дефицит боеприпасов. По оценке Поддубного, поставок, которые союзники сейчас пытаются собрать для Киева, хватит на уничтожение лишь около 12 российских баллистических ракет.

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара попросил западные страны передать Киеву 10% своих запасов ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot и IRIS-T. Соответствующие обращения направили Германии, Великобритании, Франции, Польше и Италии. Украинские власти рассчитывают таким образом восполнить нехватку боеприпасов для противовоздушной обороны. При этом, по данным СМИ, у Киева уже практически закончились ракеты для американских комплексов Patriot.