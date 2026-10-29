«Мы всегда сможем вернуться»: вдова Романа Попова выполнила последнюю волю артиста

Вдова Романа Попова по завещанию артиста развеяла его прах над Черным морем. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOR PRESS

Вдова Романа Попова Юлия и родные развеяли прах актера у мыса на Мацесте в Черном море. Таково было желание звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Об этом Юлия сообщила в социальных сетях, сопроводив публикацию душераздирающим видео.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Юлия.

О смерти Романа Попова стало известно 28 октября прошлого года. Артист скончался в результате рецидива тяжелого заболевания – онкологии головного мозга. При этом известно, что проблемы со здоровьем у него были уже давно. И на протяжении нескольких лет актер пытался побороть рак.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в последние дни находился в коме в крайне тяжелом состоянии. У актера случился приступ, позже его доставили в больницу, он уже был без сознания. Попова разместили в реанимации и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели артист скончался.

На прощание с артистом пришло много молодежи, а также коллег по многочисленным съемкам, коллеги из Comedy Club, знакомые и одноклассники, живущие в Москве.