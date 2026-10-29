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НовостиОбщество29 октября 2026 9:43

«Мы всегда сможем вернуться»: вдова Романа Попова выполнила последнюю волю артиста

Вдова Романа Попова по завещанию артиста развеяла его прах над Черным морем
Анастасия СУТОРМИНА
Вдова Романа Попова по завещанию артиста развеяла его прах над Черным морем. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOR PRESS

Вдова Романа Попова по завещанию артиста развеяла его прах над Черным морем. Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOR PRESS

Вдова Романа Попова Юлия и родные развеяли прах актера у мыса на Мацесте в Черном море. Таково было желание звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Об этом Юлия сообщила в социальных сетях, сопроводив публикацию душераздирающим видео.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала Юлия.

О смерти Романа Попова стало известно 28 октября прошлого года. Артист скончался в результате рецидива тяжелого заболевания – онкологии головного мозга. При этом известно, что проблемы со здоровьем у него были уже давно. И на протяжении нескольких лет актер пытался побороть рак.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов в последние дни находился в коме в крайне тяжелом состоянии. У актера случился приступ, позже его доставили в больницу, он уже был без сознания. Попова разместили в реанимации и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели артист скончался.

На прощание с артистом пришло много молодежи, а также коллег по многочисленным съемкам, коллеги из Comedy Club, знакомые и одноклассники, живущие в Москве.