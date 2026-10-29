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НовостиПолитика29 октября 2026 9:48

Путин: Противник давно создавал в Алешках гуманитарную катастрофу

Путин рассказал о гуманитарной катастрофе в Алешках и цели миссии помощи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин: ситуация в Алешках формировалась в течение длительного времени

Путин: ситуация в Алешках формировалась в течение длительного времени

Фото: REUTERS.

Ситуация в районе населенного пункта Алешки формировалась в течение длительного времени из-за действий противника, провоцировавшего там гуманитарную катастрофу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на саммите Россия-Африка.

Глава государства подчеркнул, что проводимая миссия нацелена прежде всего на поддержку местных жителей.

«Ситуация складывалась давно», — заявил он, напомнив как действовала украинцы, «минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу».

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что режим тишины в Алешках действует 54 часа без нарушений. Стороны выполняют обязательства, что позволило начать разминирование и подготовку безопасного проезда для гуманитарной колонны. Она поблагодарила Меланию Трамп за участие в организации миссии, отметив также, что координируют работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.