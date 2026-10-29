Дмитрий Дибров наотрез отказался от красоток: кого теперь выбирает ведущий

Дмитрий Дибров отказался от красоток: кого теперь выбирает ведущий Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Телеведущий Дмитрий Дибров посоветовал мужчинам выбирать в жены не просто красивых женщин, а интересных собеседниц. Об этом сообщает Super со ссылкой на слова шоумена на премьере сериала «Красота».

66-летний артист объяснил, что внешность избранницы для него больше не играет решающей роли. При этом свою нынешнюю возлюбленную, 43-летнего нутрициолога Екатерину Гусеву, Дибров считает практически идеальной спутницей.

«Выбирая женщин, выбирая супругу, прежде всего выбирай собеседницу. Это качество тебе понадобится чаще остальных. Хватит мне красоток, понимаешь. Катя ослепительно красива, но при этом она собеседница», — заявил телеведущий.

Впрочем, несмотря на столь высокую оценку любимой женщины, Дибров пока не торопится вести ее в ЗАГС. Пара также не планирует заводить общих детей. Шоумен объяснил, что у него и Гусевой уже есть по трое наследников, которых для начала нужно поставить на ноги.

Ранее Дибров признался, что влюбился в Екатерину еще во время брака с Полиной Дибровой. Будущие возлюбленные познакомились в гостях у общего знакомого психолога. Причем на встречу оба пришли со своими супругами. По словам телеведущего, Гусева понравилась ему сразу, однако тогда он не стал предпринимать никаких шагов.

Между тем певица Анна Калашникова рассказала, что бывшая жена Диброва положительно относится к его новым отношениям. По ее словам, Полина рада появлению рядом с экс-супругом женщины, которая заботится о его здоровье. Калашникова также отметила, что Диброва продолжает переживать за бывшего мужа. Сама Гусева к тому моменту уже несколько лет была в разводе.

Любопытно, что еще в начале октября телеведущий допускал возможность рождения общего ребенка с Екатериной. В эфире Радио KP.RU шоумен признался, что не против стать отцом в шестой раз. Более того, Дибров выразил желание обзавестись дочерью. Однако теперь пара, судя по всему, решила повременить с пополнением семейства.