Назван вид рака с самыми высокими шансами на выздоровление

Лечение рака может сопровождаться побочными эффектами. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Некоторые онкологические заболевания при своевременном и правильно подобранном лечении имеют высокие шансы на ремиссию. К ним относится лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфатической системы. Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, почему при этом диагнозе прогноз часто бывает благоприятным. Об этом пишет aif.ru.

«Лимфома Ходжкина лечится хорошо. Это один из видов, который при адекватном подходе дает высокий шанс на выздоровление, близко к 100%. Конечно, если речь не про осложненные формы», – сказал Черемушкин.

При этом лечение может сопровождаться побочными эффектами. По словам специалиста, особое внимание врачи уделяют сохранению репродуктивной функции, поскольку некоторые методы терапии способны повлиять на возможность иметь детей в будущем. Поэтому перед началом лечения пациентам могут рекомендовать меры по сохранению фертильности.

О борьбе с лимфомой Ходжкина ранее рассказывал актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня». Заболевание у него обнаружили в 2015 году. После нескольких курсов химиотерапии артист добился ремиссии и вернулся к работе.