Дмитрий Кобылкин: Предложения «Единой России» ко второму чтению бюджета будут учтены правительством

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин прокомментировал рассмотрение бюджета на 2027 год. Фото: ER.RU.

Правительство РФ учтет предложения «Единой России» ко второму чтению бюджета на 2027 год, заявил руководитель фракции партии в Госдуме Дмитрий Кобылкин. Он сообщил, что работа над финансовым документом велась совместно с кабмином и думскими комитетами. По словам парламентария, бюджет на будущий год получился сбалансированным.

«На собрании фракции было принято единогласное решение поддержать документ в первом чтении. Мы будем работать над поправками ко второму чтению. Эти средства будут направлены на усиление ключевых направлений Народной программы. Уверен, правительство доработает все наши замечания и предложения», - рассказал Дмитрий Кобылкин журналистам.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время своего выступления на первом заседании Государственной думы IX-го созыва задал основные направления развития страны.

«Глава государства сделал акцент на том, чтобы вопросы безопасности, специальной военной операции, поддержки участников СВО, их семей были взяты под особый контроль, обеспечены финансово. Именно на это мы обращали особое внимание, также как и на развитие экономики, её технологический суверенитет, поддержку регионов, строительство дорог. Речь идёт о реализации Народной программы партии», – подчеркнул глава думской фракции.

Дмитрий Кобылкин отметил, что в обсуждении бюджета впервые принимали участие ветераны специальной военной операции, избранные депутатами.

«Так же, как и на передовой, они показали успехи на законодательном фронте. Мы увидели, насколько ребята переживают за будущее страны, как профессионально они подошли к обсуждению бюджета», - подчеркнул парламентарий.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 29 октября рассмотрели в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Кроме того, парламентарии рассмотрели проекты бюджетов внебюджетных фондов на трехлетку, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, являющиеся частью бюджетного пакета. Планируется, что в 2027 году расходы бюджета составят 48,7 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил журналистам, что в течение месяца депутаты профильного комитета вместе с правительством и профильными министрами «проанализировали каждую строчку бюджета, каждый его раздел».