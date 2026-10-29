«Инвестировать в риск»: в Киеве не оставляют попыток присвоить российские активы

Украина призвала вкладывать замороженные активы РФ в рискованные инструменты Фото: REUTERS.

Вице-премьер Украины Всеволод Ченцов предложил использовать замороженные российские активы для инвестиций в рискованные финансовые инструменты с целью получения дополнительной прибыли. Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на выступление чиновника на встрече в Брюсселе.

«Нужно найти способ использовать эти деньги. Возможно, использовать их в качестве залога, инвестировать в более рискованные инструменты и получать больше средств», — приводит издание слова Ченцова.

По данным Rapporteur, настойчивые попытки украинской стороны навязать ЕС обсуждение этой темы связаны со снижением интереса ведущих европейских стран к конфискации российских средств. Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear хранится основная часть активов РФ, категорически выступает против подобного рода финансовых авантюр.

Еврокомиссар Хенна Вирккунэн подчеркнула, что ЕС не может принять решение без единогласного согласия всех стран-членов. Кроме того, реализация инициативы Ченцова потребует изменения европейского законодательства, к чему страны блока не готовы.

Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали, что заморозка российских активов и любые попытки их использования являются незаконными, а также предупреждали о серьезных последствиях для Европы в случае реализации таких сценариев.