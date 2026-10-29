ЦИК Израиля поручила спецслужбам провести расследование фальсификации выборов

Спецслужба ШАБАК проверит информацию о возможном внешнем вмешательстве в выборы в Израиле Фото: REUTERS.

Израильская спецслужба ШАБАК проверит информацию о возможном внешнем вмешательстве в предстоящие парламентские выборы. Соответствующее распоряжение главе ШАБАК Давиду Зини направил руководитель Центральной избирательной комиссии страны Ноам Сольберг. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Председатель ЦИК выразил озабоченность действиями внешних сил, которые могут противоречить государственным интересам. Он настоятельно призвал к тщательному разбирательству инцидента.

«Имеются серьезные подозрения о недопустимом влиянии на выборы посредством иностранного финансирования со стороны сил, действующих против интересов Израиля», - заявил Сольберг.

Первые итоги данного расследования силовики обязаны предоставить уже в течение ближайшей недели. Как сообщает портал Ynet, под подозрение избирательной комиссии попал Катар. Предполагается, что эта страна могла спонсировать организации, близкие к арабским партиям в Израиле.

Ранее стало известно о планах США и Израиля против Ирана после выборов в Конгресс. Американцы вместе с израильской армией планируют возобновить бои после голосования в Штатах.