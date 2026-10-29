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НовостиПолезно знать29 октября 2026 10:57

В Смоленской области продолжается системная работа по развитию здравоохранения региона

В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" проводится, модернизации медицинских учреждений Смоленской области
Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В Смоленске завершена реконструкция второго корпуса поликлиники № 6.

Строительство корпуса на улице Коммунистической оставалось незавершённым более 10 лет.

В здании обновлена инфраструктура и созданы условия для маломобильных групп населения. Оборудованы пандус и два специальных входа, установлены лифты. Для поликлиники приобретено современное медицинское оборудование. В учреждение поставлены компьютерный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографии. Также выполнено благоустройство прилегающей территории.

"Продолжаем работу над тем, чтобы медицинские учреждения региона становились современнее, а получение медицинской помощи – удобнее и доступнее для жителей", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В подтверждение слов губернатора ,этом году строится 11 модульных конструкций в муниципальных образованиях области, где разместятся ФАПы, продолжается строительство двух крупных лечебных корпусов – Смоленской областной детской клинической больницы и Смоленской областной клинической психиатрической больницы.