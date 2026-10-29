Во Франции возобновили раскопки останков русских солдат: кто это делает и зачем Фото: REUTERS.

Во Франции возобновились раскопки останков русских солдат, погибших во время Первой мировой войны. Об этом сообщил РИА Новости историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

Поиски проходят в районе коммуны Курси на северо-востоке Франции, где в апреле 1917 года шли ожесточенные бои с участием Русского экспедиционного корпуса. Работы возобновили по распоряжению французских властей.

«Власти Франции дали приказ начать раскопки. Речь идет об останках десятков солдат – под землей могут находиться 20 или даже 30 воинов», — рассказал Малиновски.

Историк уточнил, что поисковая операция продлится до субботы. В ней участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

Первые раскопки на этом участке начались в 2023 году. Тогда специалисты обнаружили останки 17 русских воинов, однако эксгумировать удалось лишь шестерых. После этого работы приостановили. По мнению Малиновски, их возобновление будет иметь большое значение для отношений России и Франции.

Ранее KP.RU рассказывал о поисках погибших русских солдат под французским Реймсом. Еще в 2016 году Малиновски обнаружил останки одного из бойцов в воронке от немецкого снаряда. Рядом сохранились православный крест, элементы военной формы и патронная сумка. Позднее к раскопкам присоединились российские поисковики, которым удалось найти останки еще двух военнослужащих.