Россиянина задержали на границе США и Мексики за превышение скорости: у него нашли гранату и фальшивое удостоверение ЦРУ Фото: REUTERS.

В приграничном мексиканском городе Тихуана Интерпол задержал 43-летнего гражданина России. Мужчина по имени Иван привлёк внимание полиции банальным превышением скорости — он гнал на чёрном Chevrolet Suburban. Об этом пишет мексиканское издание OEM со ссылкой на правоохранительные органы.

При досмотре у мужчины нашли осколочную гранату, поддельное удостоверение ЦРУ, шпионскую электронику и камеру с эмблемой мексиканской разведки.

После задержания мужчину вместе со всеми его «сокровищами» передали Федеральной прокуратуре. Там быстро выяснили: Иван находится в розыске Интерпола. За что именно его ищут, не уточняется, но запросы на арест пришли сразу от России и США. Так что теперь ему придётся объяснять происхождение не только гранаты, но и ксивы с логотипом ЦРУ.

Это не первый российский гражданин, попавшийся за границей с липой вместо документов. Ранее в Парагвае полиция взяла 54-летнего Александра Малинко прямо в банке. Мужчина пытался провернуть операцию с поддельным парагвайским удостоверением личности.