Мурат Кумпилов: «Уверен, что в Адыгее есть много инициативных и неравнодушных муниципальных служащих»

Источник: пресс-служба Главы Республики Адыгея

Объявлен старт приёма заявок на соискание всероссийской премии «Служение». Эта награда входит в число наиболее авторитетных для работников муниципальной сферы. Ею поощряют авторов проектов, управленческих решений и инициатив, которые приносят реальную отдачу — повышают качество жизни граждан и содействуют развитию территорий. Победителей определяют сами россияне. В прошлом году в онлайн-голосовании участвовали более 16,5 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин подчёркивает ключевую роль местного самоуправления: «это прямой контакт с людьми, решение самых насущных, сиюминутных подчас, но очень важных вопросов». По решению главы государства оргкомитет по подготовке Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и присуждению премии возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Организатором премии и форума «Малая родина» является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Впоследствии ассоциация также содействует распространению успешных муниципальных практик во всех регионах страны. Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Ирина Гусева называет форум и премию уникальными площадками, где лучшие муниципальные практики получают широкое признание, а решения, рождённые «на земле», становятся основой для позитивных изменений в масштабах всей страны.

В текущем году премия вручается в четвёртый раз и насчитывает 9 номинаций. Они затрагивают ключевые направления муниципальной деятельности: поддержку семей с детьми и семей участников специальной военной операции; развитие территорий и комфортной среды; взаимодействие с жителями и бизнесом; сохранение традиционных ценностей; воплощение общественных инициатив; кадровую политику, а также мужество и героизм представителей муниципального сообщества. Впервые в список включена номинация «Цифровой муниципалитет – технологии для людей» за инициативы в сфере цифровизации муниципального управления.

«Уверен, что в Адыгее есть много инициативных и неравнодушных муниципальных служащих, депутатов, членов ТОСов, участников поселковых советов и других представителей муниципального сообщества, чьи проекты, управленческие решения или инициативы заслуживают признания», — заявил Глава республики Мурат Кумпилов.

Заявку на участие в конкурсе на присуждение премии «Служение» можно подать до 29 ноября 2026 года через личный кабинет портала муниципалитеты.рф.