В Адыгее подросток ехал на машине с полицейским на капоте, это сняли на видео Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Майкопе 16-летний подросток без прав устроил гонку с полицией, а один из инспекторов прокатился на капоте его машины. Видео с места событий разлетелось по соцсетям. О произошедшем сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере «Макс».

Началось всё с того, что сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. На требование остановиться он никак не отреагировал, и полицейские пустились в погоню. Через какое-то время машина всё же сбавила скорость. Один из инспекторов подбежал к водительской двери, но она была заблокирована, а сидевший за рулём отказывался выходить.

В Адыгее подросток ехал на машине с полицейским на капоте

Чтобы не дать нарушителю уехать, полицейский встал перед автомобилем. В этот момент подросток резко тронулся с места, и сотрудник оказался на капоте. Ему пришлось удерживаться там несколько сотен метров, пока юный водитель маневрировал, пытаясь уйти от погони.

Когда машину всё-таки удалось остановить, выяснилось, что за рулём находился 16-летний местный житель, у которого не было права управлять транспортными средствами. В отношении него составили пять административных материалов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ — о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее стало известно, что в России могут увеличить штрафы за езду на автомобиле без прав. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.