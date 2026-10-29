«Благодарили как могли»: владелец ресторана «Уголок Ленина» накормил 400 пострадавших в аварии с поездами в Испании

Хозяин ресторана «Уголок Ленина» накормил 400 пострадавших в аварии в Испании Фото: REUTERS.

Владелец испанского ресторана «Уголок Ленина» в городе Урда Хосе Луис Эрнандес обеспечил едой и напитками около 400 человек, которые стали пострадали в аварии на железнодорожных путях. Среди них оказались раненые граждане, журналисты и работники экстренных служб. Об этом сообщает телеканал RTVE.

«Честно говоря, этой ночью я глаз не сомкнул. Вчера (в день ЧП - прим. ред.) все происходило так стремительно. Люди подходили, и для них стакан горячего бульона был словно найденное сокровище. Они благодарили как могли», - рассказал Эрнандес.

По словам ресторатора, узнав о трагедии, он сразу направился в мясную лавку и обзвонил знакомых. Мужчина сварил бульон и лично доставил его в пункт размещения пострадавших. Там он раздавал горячую еду абсолютно всем нуждающимся.

Напомним, что страшная авария на железнодорожных путях в провинции Толедо случилась утром 28 октября. В ходе нее из-за неисправной системы безопасности столкнулись два поезда, в результате чего несколько вагонов сошли с рельс. В итоге погибли 69 человек и десятки людей получили ранения.