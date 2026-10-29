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НовостиПроисшествия29 октября 2026 11:19

Не смогла расплатиться за такси: студентка трагически погибла на пустыре после празднования дембеля

Студентка из Ачинска замерзла насмерть на пустыре после празднования дембеля
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Студентка из Ачинска замерзла насмерть на пустыре после празднования дембеля

Студентка из Ачинска замерзла насмерть на пустыре после празднования дембеля

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Ачинске Красноярского края 16-летняя студентка торгово-экономического техникума погибла после вечеринки, посвященной дембелю знакомого. О деталях произошедшего сообщает «КП-Красноярск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью в воскресенье, 25 октября, девушка находилась в компании сверстников в квартире на улице Декабристов. Посреди ночи она решила вернуться в общежитие техникума и вызвала такси. Однако расплатиться за поездку студентка не смогла, после чего отправилась в путь пешком и перестала выходить на связь.

К поискам несовершеннолетней подключились волонтеры, сотрудники полиции и Следственного комитета. Спустя два дня, 27 октября, тело пропавшей обнаружили на пустыре по пути к общежитию.

В ночь происшествия в городе фиксировались заморозки до -5 градусов и выпадал снег. По предварительным данным, девушка могла замерзнуть. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что погибшая переехала в Ачинск из поселка Дубинино и обучалась на втором курсе.

Ранее на Алтае младенец замерз насмерть в неотапливаемом доме, где его оставила мать в Новый год.