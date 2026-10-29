Не смогла расплатиться за такси: студентка трагически погибла на пустыре после празднования дембеля

Студентка из Ачинска замерзла насмерть на пустыре после празднования дембеля Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Ачинске Красноярского края 16-летняя студентка торгово-экономического техникума погибла после вечеринки, посвященной дембелю знакомого. О деталях произошедшего сообщает «КП-Красноярск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью в воскресенье, 25 октября, девушка находилась в компании сверстников в квартире на улице Декабристов. Посреди ночи она решила вернуться в общежитие техникума и вызвала такси. Однако расплатиться за поездку студентка не смогла, после чего отправилась в путь пешком и перестала выходить на связь.

К поискам несовершеннолетней подключились волонтеры, сотрудники полиции и Следственного комитета. Спустя два дня, 27 октября, тело пропавшей обнаружили на пустыре по пути к общежитию.

В ночь происшествия в городе фиксировались заморозки до -5 градусов и выпадал снег. По предварительным данным, девушка могла замерзнуть. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что погибшая переехала в Ачинск из поселка Дубинино и обучалась на втором курсе.

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