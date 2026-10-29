Полянский удивлён, что европейцы всё ещё верят в сказку о победе над Россией. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский усомнился в наличии у европейских стран понятной стратегии по украинскому конфликту. Также на заседании Постоянного совета ОБСЕ он выразил удивление тем, что в Европе продолжают рассчитывать на победу над Россией.

По словам дипломата, российская стратегия в конфликте ему представляется последовательной и логичной, тогда как цели европейских стран остаются неясными. Полянский задал коллегам вопросы о дальнейшей поддержке Владимира Зеленского, выделении средств украинским властям и поставках оружия Киеву.

Дипломат также заявил, что европейские граждане вынуждены оплачивать помощь Украине, а оружие, по его утверждению, распространяется по миру и начинает угрожать самим европейцам.

«Чтобы победить Россию? Вы в эту сказку по-прежнему верите?» — обратился Полянский к европейским коллегам.

Ранее KP.RU писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поставки западного оружия Украине одним из препятствий для урегулирования конфликта. По ее словам, Западу следует перестать прикрываться заявлениями о мире, продолжая вооружать Киев.