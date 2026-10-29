Владимир Путин вспомнил, как его удивили в зале Кремля: это сделал экс-президент Египта Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин вспомнил, как бывший лидер Египта Хосни Мубарак удивил его подробным рассказом о библейских сюжетах на стенах Грановитой палаты Московского Кремля. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

По словам Путина, много лет назад он принимал Мубарака в Грановитой палате. Во время обеда египетский президент начал объяснять сюжеты настенных росписей. Причем настолько подробно, что удивил российского лидера, который сам не знал многих деталей.

Путин поинтересовался, откуда у исповедующего ислам Мубарака такие глубокие познания в библейской истории. Ответ оказался неожиданным.

«А у нас это все одно и то же, что в Коране, что в Библии, практически одно и то же», — передал российский президент слова Мубарака.

Накануне Путин поделился этой историей с нынешним президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси во время приема в том же зале. Тот заметил, что в основе разных религий лежат общие моральные ценности. Российский лидер согласился с этим, подчеркнув, что подобные принципы объединяют народы.

Напомним, Грановитую палату построили еще в конце XV века. Ее стены украшают росписи, в том числе на библейские темы. Сегодня помещение используется для проведения торжественных мероприятий и официальных приемов.

Ранее KP.RU рассказал, как Путин лично провел для африканских гостей экскурсию по российским технологическим разработкам. Президент представил достижения страны в области цифровых платежей, атомной энергетики и рыбопромыслового флота. Кроме того, участникам саммита показали систему международных расчетов, позволяющую переводить средства между обычными и цифровыми валютами. Вечером 28 октября в Грановитой палате прошел торжественный прием в честь зарубежных лидеров.