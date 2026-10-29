Андрей Исаев: Для «Единой России» основным критерием оценки бюджета является выполнение всех социальных обязательств

Заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Единая Россия» оценила бюджет страны на 2027 год с точки зрения выполнения всех социальных обязательств государства перед населением. Этот критерий является для партии важнейшим, заявил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы очень внимательно посмотрели бюджет с этой точки зрения и уверенно можем сказать, что эта задача реализуется», - рассказал парламентарий журналистам.

Андрей Исаев сообщил, что в бюджете заложено повышение минимального размера оплаты труда – с 1 января 2027 года его сумма вырастет на 6,8% и составит 28935 рублей. Вслед за МРОТ вырастут и все остальные пособия и социальные выплаты.

«Достигается задача, чтобы рост МРОТ не отставал от роста средней зарплаты. На 6,8% будет проиндексирован прожиточный минимум, а значит - вырастут все связанные с ним пособия. Например, единое пособие на детей, доплата пенсионерам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума, кешбэк работающим родителям», - объяснил парламентарий.

По его словам, пенсии в будущем году будут проиндексированы дважды: 1 февраля на 6,8% (в соответствии с уровнем инфляции), и 1 апреля - ещё на 3,3% (это ожидаемые дополнительные доходы Социального фонда).

«В 2023 году, когда был создан объединенный Социальный фонд, весь его бюджет составлял 13,3 триллиона рублей. А в 2027 году 13,3 триллиона направят только на выплату страховых пенсий по старости, а общий бюджет Социального фонда составит почти 20 триллионов рублей», - рассказал Андрей Исаев.

Для реализации программы «Долгая, продолжительная, здоровая жизнь» в бюджете на будущий год заложено более 500 миллиардов рублей. Средства пойдут на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями и обеспечение необходимыми средствами людей старшего возраста.

Значительная часть бюджета посвящена поддержке семей с детьми – на эти цели выделяется 10 триллионов рублей.

«Это и индексация материнского капитала, и индексация единого пособия на детей», - уточнил заместитель руководителя фракции.

Свыше 200 миллиардов рублей выделяется на капитальный ремонт школ, еще 73,5 миллиардов рублей – на модернизацию и строительство детсадов, 100 миллиардов рублей – на возведение новых корпусов образовательных учреждений.

Андрей Исаев напомнил, что в будущем году на 20% увеличатся выплаты по больничному листу, пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

«Мы видим, что все социальные обязательства государства не только исполняются, но и расширяются. И это для нас реальные основания за то, чтобы проголосовать за бюджет в первом чтении», - подчеркнул Андрей Исаев.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 29 октября рассмотрели в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Планируется, что в 2027 году расходы бюджета составят 48,7 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей.