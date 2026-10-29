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НовостиОбщество29 октября 2026 11:46

На Украине разработали свой национальный шрифт, который заменит российские

Минкульт Украины презентовал новый национальный шрифт под названием Zakon
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
На Украине разработали свой национальный шрифт, который заменит российские

На Украине разработали свой национальный шрифт, который заменит российские

Фото: REUTERS.

Министерство культуры Украины презентовало новый национальный шрифт под названием Zakon, который планируется использовать в государственных учреждениях для замены шрифтов российской разработки.

Как утверждают в ведомстве, новый шрифт гармонично сочетает в себе традиционные украинские художественные мотивы и элементы современного графического дизайна. Ожидается, что Zakon найдет применение при оформлении официальных документов, а также в элементах государственной символики.

Напомним, в июне этого года Украина исключила русский язык из защиты Европейской хартии. В то же время, согласно исследованию Gradus Research, показывающему, что 71% украинцев используют русскоязычный контент, а в Киеве 82% школьников говорят на русском на переменах. Закон стал частью политики украинизации, начатой после 2014 года.