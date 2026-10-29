Алешки получат десятки тонн гуманитарной помощи: омбудсмен рассказала о ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Алешек Херсонской области уже находятся в пути. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале на платформе Max.

Груз собрали сотрудники аппарата омбудсмена при поддержке банка ПСБ. Часть необходимых товаров также предоставил Российский Красный Крест. При подготовке гуманитарной миссии учитывались конкретные просьбы местных жителей.

В состав помощи вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло, средства личной гигиены и топливо для генераторов. Отдельное внимание уделили обеспечению медиков необходимыми препаратами.

«Отдельная заявка поступила от центральной районной больницы — на лекарства, в том числе антибиотики и инсулин», — рассказала Лантратова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает доставить гуманитарную помощь жителям Алешек уже 29–30 октября. В эти же дни должна появиться возможность добровольной эвакуации людей, желающих покинуть город. Для проведения гуманитарной операции в Алешках с 27 октября действует режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.