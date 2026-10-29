Володин призвал чиновников брать пример с Путина: это касается важного для политиков качества Фото: Иван МАКЕЕВ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал чиновников за нежелание общаться с депутатами. Обсуждение шло во время рассмотрения проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. По его словам, представителям министерств стоит перенять манеру президента Владимира Путина, который ведёт прямой разговор со всеми.

«Все полюбили конференции. Все полюбили возможность выступать, но при этом не отвечать. Берите пример с президента. Посмотрите, он диалог ведет со всеми главами государств, со всеми представителями компаний. Мы готовы к диалогу. Но не бегайте вы от встреч с депутатами», — уточнил спикер парламента.

В качестве положительного примера он привёл вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Тот, по словам политика, сам ищет контакта с парламентариями, чтобы донести позицию и заручиться поддержкой.

Ранее Вячеслав Володин призвал депутатов чаще его критиковать для повышения эффективности работы. Это обращение прозвучало в ходе одного из пленарных заседаний.