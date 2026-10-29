Россиянам рассказали, как цветными консилерами скрыть недостатки кожи

Среди распространенных ошибок – слишком толстый слой и неправильно подобранный оттенок. Фото: Look Studio / Shutterstock / Fotodom

Цветные консилеры помогают скрыть несовершенства кожи без толстого слоя тонального крема. Главное – подобрать подходящий оттенок и правильно нанести средство, иначе макияж может выглядеть неестественно. Об этом пишет mk.ru.

Зеленый корректор нейтрализует покраснения, персиковый и оранжевый маскируют синяки под глазами, а желтый помогает скрыть фиолетовые тени и легкую пигментацию. Лавандовый оттенок освежает тусклую кожу и убирает желтизну.

Перед нанесением кожу нужно увлажнить. Корректор распределяют тонким слоем только на проблемных участках, аккуратно растушевывая края. Затем наносят тональный крем и при необходимости обычный консилер. Важно дать цветному средству немного времени закрепиться, прежде чем переходить к следующему этапу.

Среди распространенных ошибок – слишком толстый слой, неправильно подобранный оттенок и выбор цвета при искусственном освещении. Завершить макияж можно прозрачной пудрой. При этом консилер лишь маскирует несовершенства, а стойкие покраснения, воспаления и пигментные пятна требуют внимания дерматолога.

Ранее визажист Комракова рассказала, как создать макияж с эффектом «голого лица». По ее словам, для образа в стиле glow skin важно выбирать легкий тон.