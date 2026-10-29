Макрон замялся от одного вопроса о протестах: Француз мог бы сам громить города? Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог однозначно ответить, присоединился бы он к массовым протестам учащихся, если бы ему сейчас было 17 лет. С соответствующим заявлением лидер европейской страны выступил в интервью видеоблогеру HugoDécrypte.

Во время беседы журналист предложил Макрону представить себя на месте французских школьников. Тех, которые уже несколько недель выходят на улицы с протестами. В частности, французского лидера попросили предположить, мог бы он к ним присоединиться, если бы был моложе.

«Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи», — ответил президент Франции.

Макрон объяснил, что решение участвовать в демонстрациях зависит от множества обстоятельств. Например, на выбор подростка может повлиять участие в акции его друзей. При этом французский лидер подчеркнул, что человек может быть недоволен происходящим в стране, но не выходить на улицу с протестом.

Ранее Макрон согласился встретиться с представителями протестующих школьников после месяца массовых демонстраций. Учащиеся требуют улучшить состояние учебных заведений, решить проблему нехватки преподавателей и пересмотреть правила поступления в университеты. Акции охватили более 200 школ Франции, в некоторых городах сопровождались блокировками зданий и столкновениями с полицией. При этом часть студенческих лидеров опасалась, что переговоры с президентом не приведут к реальным изменениям.